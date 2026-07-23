Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee XFS, Mudane Xasan Maxamed Cali ayaa xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka Jamhuuriyadda Kuuriyada koofureed u fadhiya Soomaaliya, Park Ji-Hyun.
Labada Mas’uul ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka qotada dheer ee labada dal.
Dhinacyadu waxay dib u xaqiijiyeen taageerada Jamhuuriyadda Kuuriya koofureed ee Soomaaliya, waxayna ka wada hadleen xoojinta iskaashiga amniga ee badda, dhismaha awoodda iyo horumarinta hay’adaha ee Kuuriyada koofureed iyo Africa, dib u xaqiijinta iyo ka go’naashaha horumarka waara iyo xiriirka xooggan ee Soomaaliya.