RADIO MUQDISHO(NEWYORK):- Intii lagu guda jiray kulankii 10,000-aad ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa Soomaaliya si cad uga muuqatay taageerada shacabka Falastiin.
Wakiilka Soomaaliya ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay Mudane Abukar Dahir Osman (Baalle), ayaa khudbad xamaasad leh oo uu jeediyay ku cambaareeyay fashilka Golaha, ee joojinta dagaalka Qaza.
Soomaaliya waxay ka mid ahayd tobanka xubnood ee aan joogtada ahayn ee soo gudbiyey, qaraar ku baaqaya xabbad-joojin degdeg oo shuruud la’aan ah, gargaar bani’aadamnimo oo aan carqalad lahayn oo la gaadhsiiyo walaalaha Gaza, iyo sii deynta la haystayaasha. Qaraarkani ayaa wuxuu helay 14 cod oo taageero, balse waxaa xannibay oo awoodda VETO POWER u isticmaalay Mareykanka, isagoo ku andacoonaya in qaraarku aanu marnaba toos u cambaareynin Xamaas,iyo inuu meesha ka saarayo waxa uu ugu yeedhay isdifaaca Israa’iil.
Wakiilka Soomaaliya wuxuu ku adkeystay in malaayiin Falastiiniyiin ah, ay maanta dunida uga baahan yihiin gargaar bani’aadantinimo, xaqna ay u leeyihiin inay nabad ku noolaadaan, taas oo sii xoojinaysa soo jeedinta wakiilka ee xabbad joojin degdeg oo joogto ah oo ka dhaqangasha Gaza.