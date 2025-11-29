RADIO MUQDISHO(NAIROBI):-Wasiirka Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta Soomaaliya, Mudane Cali Yuusuf Cali (Xoosh), ayaa Soomaaliya ku matalayay shir heer-wasiir oo IGAD ka dhacay Nairobi.
Shirka ayaa ahaa mid lagu qiimaynayo horumarka hirgelinta Heshiiskii Nairobi ee xalalka waara loogu helayo qaxootiga Soomaaliyeed iyo dib-u-dejinta dadka soo laabanaya.
Wasiir Xoosh ayaa madasha ka jeediyay warbixin guud oo ku saabsan xaaladda bani’aadannimo ee dalka, isaga oo xusay caqabadaha barakaca gudaha, soo laabashada qaxootiga, iyo saamaynta abaarta ka dhalatay isbeddelka cimilada.
Wuxuu sheegay in Soomaaliya ay ka go’an tahay fulinta ballanqaadyada Heshiiskii Nairobi, isla markaana horumar laga sameeyay sharciyeynta ilaalinta dadka barakacay, oo ay ka mid yihiin ansixinta Xeerka Qaxootiga iyo Magangelyo Doonka (2023) iyo Xeerka Barakacayaasha Gudaha oo bishan la meel mariyey.
Shirka Nairobi ayaa isku keenay wasiirro ka socda dalalka IGAD si ay uga wada tashadaan xalal waara oo ku saabsan barakaca, iyadoo Soomaaliya ay hoggaaminayso dadaallada lagu doonayo xalal gargaarka degdeg ah.