Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa loo doortay inay ka mid noqoto Golaha Nabadda iyo Ammaanka Midowga Afrika (PSC) muddada 2026–2028, taas oo ah guul diblomaasiyadeed oo taariikhi ah iyo astaan muujinaysa dib-u-soo kabashada kaalinta saxda ah ee Soomaaliya kaga aaddan saaxadda diblomaasiyadda qaaradda iyo tan caalamkaba. Doorashada Soomaaliya waxay ka tarjumaysaa kalsoonida iyo aaminaadda ay dalalka xubnaha ka ah Midowga Afrika u muujiyeen.
Soomaaliya waxay u muujinaysaa mahadcelin qoto dheer dhammaan dalalkii taageeray oo u codeeyey musharraxnimadeeda. Taageeradan wadajirka ahi waxay muujinaysaa iskaashi xooggan iyo himilo mideysan oo ku wajahan Afrika nabad ah, xasilloon, isla markaana barwaaqo ah. Iyadoo xubin ka ah Golaha PSC, Soomaaliya waxay mar kale xaqiijinaysaa go’aankeeda aan leexleexadka lahayn ee ku aaddan horumarinta nabadda, ammaanka, xasilloonida, iyo dhiirrigelinta wada-hadal wax ku ool ah oo ka hanaqaada guud ahaan qaaradda.