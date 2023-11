Ku – simaha Gudoomiyaha Gobolka Banaadir, ahna Gudoomiye ku-xigeenka Maamulka iyo Maaliyadda Gobolka Banaadir Mudane Ciise Maxamuud Guure oo uu wehliyo Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Axmed Macallim Fiqi, ayaa furay tababar loogu tala – galay in lagu tayeeyo xirfadda aqooneed ee Xog Uruuriyaasha oo ku saabsan Hannaanka Khariidadeynta Isku Dhacyada ka dhaca Gobolka Banaadir.

Tababarkan oo uu soo agaasimay maamulka Gobolka Banaadir, ayaa Mudane Ciise Guure madashan ka sheegay baahida keentay in la qabto tababarkan, waxa uuna yiri; “Waxaa xaqiiqo ah in degaannada hoos yimaada maamulka Gobolka Banaadir ay ka jiraan khilaafyo taabanayo dhinacyo badan arrimaha dhulka ay ka mid yihiin, sidaasi darteed ay go’aansadeen in la dhiso aqoonta iyo xirfadda howlwadeennada Gobolka Banaadir ee ka shaqeeya arrimahaasi, si ay u keenaan xog waafi ah oo horseedda in la dhisho siyaasadihii iyo hab – raacyadii lagu gaari xal rasmi ah”.

Wasiir Axmed Macallim Fiqi oo ka hadlay madasha ayaa sheegay in ay lagama maarmaan noqotay in Gobol kasta laga sameeyo khariidadeynta khaliifyada ka dhaca, maadama ay kala duwanyihiin khilaafyadooda, si gobol kasta loogu dabaqo xalka ku habboon. Sidoo kale Wasiir Fiqi, ayaa u mahadceliyay Maamulka Gobolka Banaadir iyo Hay’adda UNDP.

Ugu Dambayn, Ku – Simaha Duqa Magaalada Muqdisho ayaa ku adkeeyay ka qaybalayaasha in tababarkan ay ka faa’iideysan doonaan, xirfadooda aqooneed ay kobci doonto, Gobolka

Banaadir na uu hanan doono kaadiriin aqoon u leh xirfadda xog – aruurinta.