RADIO MUQDISHO(HIIRAAN):-Cornel Cali Axmed Xaashi (Cali Cagey), Taliyaha Qeybta 27-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, ayaa digniin adag u diray dadka la shaqeeya ama u hoggaansama amarrada kooxda Khawaarijta ee ku sugan deegaannada xorta ah ee gobolka Hiiraan.
Taliyaha ayaa sheegay in aan la aqbali doonin cid kasta oo si toos ah ama si dadban ula shaqeysa kooxda Khawaarijta, isagoo xusay in bixinta xog, qaadashada amarro, ama fududeynta dhaqdhaqaaqyadooda ay tahay fal ka dhan ah amniga shacabka iyo dowladda.
Cornel Cali Cagey wuxuu ugu baaqay shacabka ku nool gobolka Hiiraan inay si buuxda ula shaqeeyaan ciidamada ammaanka, kana fogaadaan wax kasta oo taageero u noqon kara Khawaarijta. Wuxuu carrabka ku adkeeyay in ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay sii wadi doonaan howlgallada lagu ciribtirayo kooxda, isla markaana tallaabo sharci ah laga qaadi doono qof kasta oo lagu helo inuu la shaqeynayo ama fulinayo awaamiirtooda.
Ugu dambeyn, Taliyaha ayaa shacabka ku boorriyay inay kaalin firfircoon ka qaataan sugidda amniga, iyagoo la wadaagaya ciidamada xog kasta oo la xiriirta dhaqdhaqaaqyada Khawaarijta, si loo xoojiyo nabadda iyo xasilloonida gobolka Hiiraan.