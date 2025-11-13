Munaasabadda dhagax-dhigga masaajidka cusub ee laga dhisayo Taliska Ciidanka Dhulka Xoogga Dalka Soomaaliyeed (XDS) ayaa waxaa ka qeyb galay Taliyaha Ciidanka Dhulka Sarreeye Guuto Sahal Cabdullaahi Cumar, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka Ibraahim Aadan Ibraahim (Nadaara), Taliye ku-xigeenka Ciidanka Dhulka Jeneraal Cabdullaahi Aadan Xuseen (Ciro), iyo saraakiil kale.
Ugu horreyn, Taliyaha Ciidanka Dhulka XDS, Jeneraal Khaalid, oo madasha ka hadlay, ayaa uga mahadceliyay Wasaaradda Awqaafta dadaalkooda iyo taageerada ay siiyeen dhismaha masaajidka cusub, isaga oo xusay muhiimada ay leedahay in Ciidanku yeeshaan goob cibaado iyo wacyigelin.
Dhinaciisa, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka ayaa tilmaamay in dhismaha masaajidkan uu qeyb ka yahay qorshe ballaaran oo lagu gaarsiinayo adeegyada diinta talisyada iyo xarumaha kale ee dowladda.