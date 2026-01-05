Taliyaha Ciidanka Dhulka XDS, Sareeye Guuto Sahal Cabdullahi Cumar ” Gen Khaalid” oo maalmihii la soo dhaafay howlo shaqo u joogay deegaanno ka tirsan Gobolka Hiiraan, ayaa maanta so gaaray Degmada Matabaan ee Gobolka Hiiraan.
Taliyaha waxaa degmada Matabaan si diirran ugu soo dhaweeyay Saraakiil uu horkacayo Taliyaha qeybta 21aad CXDS Col Maxamed Dhagaweyne iyo Saraakiil ka tirsan Xoogga Dalka
Socdaalka Taliyaha ayaa qeyb ka ah dadaallada joogtada ah ee lagu dhiirrigelinayo Geesiyada Xoogga Dalka Laguna Adkeynayo Kaalinta Amaanka Qaranka ey ku lee yihiin Ciidanka.