Wasiirka Wasaaradda Dekaddaha iyo Gaadiidka Badda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa kaga Mahadceliyay Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo meel mariyey:
1. Heshiiska Iskaashiga ee u dhexeeya Hay’adda Guud ee Gaadiidka Boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo Wasaaradda Dekadaha iyo Gaadiiddka Badda JFS
2. Xeerka Dhismaha Machadka Soomaaliyeed ee Badaha
3. Axdiga Caalamiga ah ee Halbeegyada Tababarka, Shahaado Siinta iyo Ilaalinta Badmaaxiinta,1978,
Wasiirka ayaa tilmaamay Heshiiskan, xeerkan iyo axdigan ay muhiim u yihiin xoojinta iskaashiga caalamiga ah ee gaadiidka badda, dhismaha iyo tayeynta hay’ad qaran oo soo saarta xirfadlayaal badeed oo tayo leh, iyo hubinta in badmaaxiinta Soomaaliyeed ay helaan tababar, shahaado iyo badbaado la jaanqaadaya heerarka caalamiga ah.
Dadaalladan ayaa qeyb ka ah qorshayaasha istiraatiijiyadeed ee Wasaaradda iyo siyaasadda guud ee Xukuumadda Dan-Qaran, iyagoo taageeraya hirgelinta Qorshaha Isbeddelka Qaranka (NTP), horumarinta danaha qaranka, kobcinta dhaqaalaha buluugga ah, iyo sare u qaadista kaalinta Soomaaliya ee ganacsiga iyo gaadiidka badda.