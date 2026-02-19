Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed Sareeye Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Wakiilka Gaarka ah ee Midowga Afrika ahna Madaxa AUSSOM, Danjire El Hadji Ibrahima Diene, iyo Taliyaha Ciidanka AUSSOM, Sareeye Guud Sam Kavuma.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta wadashaqeynta iyo iskaashiga istiraatiijiyadeed ee u dhexeeya Taliska Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo Howlgalka AUSSOM, hirgelinta Qorshaha Kala guurka Amniga, iyo dardargelinta howlgallada socda ee lagula ciribtirayo Khawaarijta, Taliyaha Ciidanka XDS ayaana uga mahadceliyay AUSSOM doorka muuqda ee ay ka qaadanayaan sugidda amniga iyo xasillinta dalka.