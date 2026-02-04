Taliyaha Cusub ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Sarreeye Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud, ayaa si rasmi ah u muujiyay aqbalaadda xilka loo igmaday, isagoo ka hadlay munaasabaddii xil-wareejinta ee ka dhacday xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga.
Taliyaha cusub ayaa sheegay inuu si buuxda u aqbalay mas’uuliyadda culus ee loo dhiibay hoggaaminta Ciidanka Xoogga Dalka, isla markaana uu ku faraxsan yahay inuu xilka kala wareego Taliyihii hore, Sarreeye Gaas Odawaa Yuusuf Raage, oo uu xusay in ay horey u wada shaqeeyeen si dhow.
“Waxaan rabaa inaan hortiinna ka caddeeyo inaan aqbalay xilka la ii idmaday, waxaanan ku faraxsanahay inaan xilka kala wareego Taliye Odawaa oo aan soo wada shaqeynay,” ayuu yiri Taliyaha cusub, isagoo xusay in khibradda iyo dadaalkii Taliyihii hore ay door weyn ka qaateen horumarka ciidanka.
Sarreeye Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud ayaa ballanqaaday inuu sii xoojin doono kala dambeynta, wada-shaqeynta, iyo tayeynta Ciidanka Xoogga Dalka, isaga oo tilmaamay in mudnaanta koowaad ay noqon doonto sugidda amniga qaranka iyo sii wadidda dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah.
Ugu dambeyn, Taliyaha cusub ayaa u mahadceliyay Dowladda Federaalka Soomaaliya, hoggaanka Wasaaradda Gaashaandhigga, iyo dhammaan ciidamada kala duwan ee Xoogga Dalka, isagoo muujiyay kalsooni ah in wadajir iyo midnimo lagu gaari karo yoolalka amni ee dalka.