Tartan cilmiyeedka bisha Ramadaan oo galay sanadkii Lix iyo tobnaad oo ay qabaneyso Warbaahinta Qaranka, isla markaana si toos ah looga daawanayo Telefishinka Qaranka, lagana dhageysto Idaacadda Radio Muqdisho habeen waliba ayaa waxaa caawa kulankiisa 16-aad ku tartamay Degmooyinka Jowhar iyo Wanlaweyn oo ka kala tirsan Gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. waxaana barnaamijka si wadajir ah u taaba-gelineya Bankiga IBS iyo Maamulka Gobolka Banaadir.
Tartameyaasha labada degmo ee Jowhar iyo Wanlaweyn ayaa muujiyey tartan aad u adag, isla markaana ahaa mid xiiso gaar ah xambaarsan, iyagoo soo bandhigay aqoon iyo asluub wanaag labada dhinac inta uu tartanka socday.
Jowhar
Tartameyaasha Degmada Jowhar ee Gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa la weydiiyey todobo Su’aal, todobadii su’aal ee la weydiiyay waxa ay si sax ah uga jawaabeen Labo su’aal oo kaliya, halka ay iska qaldeen Shan su’aal, Waxa ay ka faa’iideysteen Hal su’aal oo soo hareermartay dhigooda Wanlaweyn,, sidaa darteed wadarta guud ee dhibcaha ay heleen tartameyaasha Degmada Jowhar waxay noqotay Lix (06) dhibcood.
Wanlweyn
Tartamayaasha Degmada Wanlaweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose waxaa dhankooda la weydiiyay todobo su’aal, waxa ay ka jawaabeen Afar su’aal , halka ay iska qaldeen Saddex su’aal, Waxa ay ka faa’iideysteen Saddex su’aal oo soo hareermartay dhigooda Jowhar, sidaa darteed wadarta guud ee dhibcaha ay heleen tartameyaasha Degmada Wanlaweyn waxay noqotay Afar iyo Toban (14) dhibcood.
Hadaba kulankii 16-aad ee tartan Cilmiyeedka bisha Ramadaan ee Warbaahinta Qaranka caawa waxaa wareegga Labaad u soo gudbay tartamayaasha Degmada Wanlaweyn ee Gobolka Shabeellaha Hoose, ayadoo gebagebadii ay labada tartame isugu hambalyeeyeen guushaasi, maadaama ujeedka tartanka uu yahay in lagu tartamo cilmi iyo Aqoon.
Habeen dambe haddii uu Alle idmo oo ah habeenka 17-aad ee tartanka, waxaa jiri doona labo tartan, qeybta 1-aad waxaa ku loolami doona Degmooyinka Kaaraan iyo Dharkeynley oo ka wada tirsan Gobalka Benaadir,, halka qeybta 2-aad ay is wajihi doonaan Degmooyinka Daarusalaam iyo Deyniile oo ka wada tirsan Gobalka Benaadir.