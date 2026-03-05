Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Soomaaliyeed ayaa kulan la qaatay maamulka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool Gobolka Mudug, kaas oo diiradda lagu saaray saameynta abaarta iyo sidii wax looga qaban lahaa xaaladda bani’aadannimo ee ka jirta gobolka.
Kulanka ayaa lagu falanqeeyay dhibaatooyinka ka dhashay roob la’aanta, gaar ahaan saameynta ay ku yeelatay nolosha dadka iyo xoolaha. Mas’uuliyiinta iyo bulshada ayaa sidoo kale ka hadlay baahiyaha degdegga ah ee u baahan in wax laga qabto, sida biyo, raashin iyo adeegyo caafimaad.
Guddoomiyaha Hay’adda ayaa sheegay in SoDMA ay wado dadaallo lagu xoojinayo gurmadka loo fidinayo dadka ay abaartu saameysay, isla markaana ay muhiim tahay in la mideeyo dadaallada dowladda, hay’adaha samafalka iyo bulshada si loo yareeyo dhibaatada jirta.
Kulanka ayaa ku soo dhammaaday baaq ku wajahan hay’adaha gargaarka iyo bulshada caalamka si ay u kordhiyaan taageerada loo fidinayo dadka ku nool gobolka Mudug ee ay saameeyeen abaaraha.