Ururka Ardayda Soomaaliyeed ee dalka Norway ayaa magaalada Oslo ku qabtay kulan sanadle ah oo lagu xoojiyay is-dhexgalka ardayda iyo dabaaldeg rasmi ah oo loo sameeyay ardaydii dhammeysay jaamacadaha sanadkan.
Kulanka oo ahaa mid ay ka soo qaybgaleen arday, waalidiin, macallimiin iyo marti sharaf kale ayaa lagu soo bandhigay khudbado dhiirrigelin ah, waxqabadka ururka, iyo guulaha ay ardaydu ka gaareen tacliinta sare ee dalka Norway.
Guddoomiyaha Ururka Ardayda Soomaaliyeed ayaa sheegay in ujeedada kulankan tahay kobcinta wacyiga ardayda, isku xirka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan Norway, iyo dhiirrigelinta dadaalka waxbarasho.
Sidoo kale, ardaydii dhamaysay jaamacadaha ayaa la guddoonsiiyay shahaado sharafyo, iyadoo loogu hambalyeeyay guusha ay ka gaareen heerka tacliimeed.
Munaasabadda ayaa lagu soo gabagabeeyay ciyaaro dhaqameed, suugaan iyo is-dhexgal bulsho oo muujiyay midnimada iyo firfircoonida ardayda Soomaaliyeed ee Norway.