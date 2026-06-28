RADIO MUQDISHO:- Wafdi heer sare ah oo ka socday Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, ayaa ka qayb galay shirkii 8-aad ee Baarlamaanka Carabta iyo Guddoomiyeyaasha Baarlamaannada Carabta, oo lagu qabtay xarunta Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira.
Shirka ayaa si weyn diiradda loogu saaray arrimaha amniga iyo madaxbannaanida dalalka Carabta, waxaana Baarlamaanka Carabta si adag uu u cambaareeyay faragelinta Israa’iil ee Soomaaliya iyo dalal kale oo Carbeed.
Qoraal ka soo baxay shirka ayaa lagu sheegay in falalkaasi ay ka hor imaanayaan qawaaniinta caalamiga ah iyo mabda’a ixtiraamka madax-bannaanida dalalka.
Baarlamaanka Carabta wuxuu ku baaqay in la joojiyo tallaabo kasta oo dhaawac u geysan karta xasilloonida gobolka, isagoo muujiyay garab istaag buuxa oo uu la leeyahay Soomaaliya iyo dalalka kale ee Carabta ee ay saameeyeen arrimahaas.
Sidoo kale, shirka ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo iskaashiga Baarlamaannada Carabta, si cod mideysan loogu difaaco danaha iyo madax-bannaanida dalalka xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta.