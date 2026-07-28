Urur Siyaasadeedka Caddaaladda iyo Wadajirka (JSP) ayaa maanta ololihiisa doorashada ka sameeyay degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud, iyadoo ay ka qeybgaleen hoggaanka xisbiga, taageerayaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
Mas’uuliyiinta xisbiga ayaa shacabka degmada la wadaagay qorshayaasha iyo himilooyinka ay hiigsanayaan, iyagoo codsaday taageerada bulshada si ay ugu guuleystaan doorashooyinka soo socda.
Ololaha ayaa ku dhacay jawi deggan, waxaana uu qeyb ka yahay kulamo iyo ololeyaal uu Xisbiga Caddaaladda iyo Wadajirka (JSP) ka wado deegaannada kala duwan ee Galmudug, si uu u soo bandhigo barnaamijkiisa siyaasadeed una kasbado kalsoonida codbixiyeyaasha.