Addis Ababa, Itoobiya | 28 Luulyo 2026 – Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdisalaam Cabdi Cali (Dhaay), ayaa hoggaaminaya wafdiga Dowladda Soomaaliya ee ka qaybgalaya Kalfadhiga 49-aad ee caadiga ah ee Golaha Fulinta Midowga Afrika, kaas oo halku-dhiggiisu yahay “Sugidda Helitaanka Biyaha Joogtada ah.”
Inta uu socdo kalfadhiga, Dowladda Soomaaliya waxay soo bandhigi doontaa dadaallada ay ku xoojinayso amniga biyaha, iyadoo iftiiminaysa mashaariic muhiim ah oo ay ka mid yihiin Mashruuca Barwaaqo ee Biyaha iyo Adkeysiga Reer Miyiga, iyo sidoo kale laba ceel-biyood oo cusub oo ku shaqeeya tamarta qorraxda. Mashaariicdan ayaa loogu talagalay in lagu ballaariyo helitaanka biyo nadiif ah oo ay bulshada ka faa’iideysato.
Sidoo kale, Soomaaliya waxay ka qayb qaadan doontaa doodaha ku saabsan xoojinta Guddiga Midowga Afrika iyo horumarinta mudnaanta iyo himilooyinka wadajirka ah ee qaaradda Afrika, iyada oo adkeynaysa doorkeeda ku aaddan iskaashiga gobolka iyo horumar waara.