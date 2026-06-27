Wafdi heer sare ah oo ka socda Aqalka Sare ayaa ka qeyb galay Shirweynaha 8-aad ee Baarlamaanka Carabta iyo Guddoomiyaasha Baarlamaannada Carabta, kaas oo ka qabsoomay xarunta Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira.
Wafdiga Aqalka Sare waxaa hoggaaminayay Senator Cabdixakiim Macallim Axmed Maalin, Intii uu shirka socday, Senator Cabdixakiim Macallim ayaa khudbad uu ka jeediyay madasha ku soo bandhigay aragtida Soomaaliya ee ku aaddan muhiimadda iskaashiga dowladaha Carabta ee dhinacyada isbeddelka dhijitaalka ah, ilaalinta xogta qaranka, xoojinta amniga internet-ka iyo horumarinta sharciyo casri ah oo la jaanqaadaya tiknoolajiyadda cusub.
Sidoo kale, Shirku wuxuu ansixiyay dhowr qaraar oo uu ka mid ahaa mid si gaar ah uga hadlayay Soomaaliya kaas oo si adag cambaarayn loogu jeediyay Israa’iill, diiraddana lagu saaray faragelinta iyo xadgudubyad ay ka waddo dalalka Carabta, gaar ahaan Soomaaliya, Lubnaan iyo Suuriya, isagoo adkeeyay ixtiraamka madaxbannaanida, midnimada dhuleed iyo u hoggaansanaanta sharciga caalamiga ah iyo Axdiga Qaramada Midoobay.
Gunaanadkii, qaraarrada iyo aragtida laga soo saaray shirkan ayaa loo gudbin doonaa Madaxda Dowladaha Carabta si loogu tixgeliyo Shir-madaxeedka Jaamacadda Carabta ee soo socda.