RADIO MUQDISHO:-Maanta oo ku beegan 27-ka Juun, Jamhuuriyadda Jabuuti waxay u dabbaaldegaysaa sannad-guuradii 49-aad ee ka soo wareegtay maalintii ay xorriyadda ka qaadatay Faransiiska sanadkii 1977. Munaasabaddan qaran ayaa lagu qabtaa caasimadda Jabuuti, iyadoo ay ka soo qayb galaan madax ka tirsan dalalka gobolka iyo marti sharaf kale.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ka qaybgalaya xafladaha xuska maalinta xorriyadda Jabuuti.
Ka qaybgalka Madaxweynaha ayaa muujinaya xiriirka walaaltinimo, iskaashiga dhow iyo taariikhda wadajirka ah ee ka dhaxaysa Soomaaliya iyo Jabuuti. Labada dal ayaa iska kaashada dhinacyada amniga, ganacsiga, horumarinta dhaqaalaha iyo xasilloonida gobolka Geeska Afrika.
Maalinta xorriyadda Jabuuti ayaa sanad walba loo asteeyaa xus qaran oo lagu muujiyo halgankii gobannimo-doonka iyo guulihii ay dalkaasi gaareen tan iyo markii uu xorriyadda qaatay.