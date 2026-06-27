RADIO MUQDISHO:-Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Abdisalam Ali (Dhaay), ayaa ka qaybgalay dood heer sare ah oo lagu qabtay Madasha Dubrovnik, taas oo cinwaankeedu ahaa Silsiladaha Sahayda iyo Ganacsiga oo Wajahaya Caqabado iyo Amniga Badaha oo Maraya Heer Xasaasi ah.
Madashaan ayaa waxa ay isku keentay mas’uuliyiin sare oo dowladeed, diblomaasiyiin iyo khubaro caalami ah si ay uga wada hadlaan saameynta isbeddellada juqraafiyeed iyo kuwa siyaasadda (geopolitics) ay ku leeyihiin amniga badaha, ganacsiga caalamiga ah, amniga tamarta, iyo adkeysiga silsiladaha sahayda ee dunida.
Intii ay soctay dooddaan, Wasiir Cabdisalaam wuxa uu sheegay sida ay Dowladda Soomaaliya uga go’an tahay xoojinta iskaashiga caalamiga ah si loo adkeeyo amniga badaha, loo ilaaliyo xorriyadda maraakiibtu u leeyihiin marin-biyoodka, loona hubiyo in ganacsiga caalamiga ahi u socdo si aan hakad lahayn.
Wuxuu sidoo kale iftiimiyay Wasiirku goobta istaraatiijiga ah ee Soomaaliya ay kaga taallo marin-biyoodka caalamiga ee muhiimka ah, isagoo carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in si wadajir ah looga hortago caqabadaha wadajirka ah ee amniga badaha.
Ka qaybgalka Soomaaliya ee madashaan wuxuu muujinayaa sida ay Dowladda Soomaaliya uga go’an tahay horumarinta iskaashiga dhinacyada badan (multilateral cooperation) iyo ka qayb qaadashada dadaallada caalamiga ah ee lagu xoojinayo nabadda, amniga, iyo horumarka dhaqaale ee waara.