Wafdi heer sare ah oo ay qeyb ka yihiin Wasiirro iyo Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka JFS ayaa goordhow gaaray Caasimadda Dowlad Goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya ee Laascanood.
Wagdigan oo ka ambobaxay Caasimadda Muqdisho ayaa waxaa soo dhoweeyey mas’uuliyiinta iyo qeybaha shacabka Dowlad Goboleedka oo ay ugu horeeyaan Odeyaasha Dhaqanka.
Mudane Cali Xoosh, Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliya oo ka hadlay munaasabadda soo dhoweynta ayaa ku dheeraaday ujeedka safarkiisa isaga oo yiri “Ujeedka socdaalkaan taariikhiga ah waxa weeye in Laascaanood laga qabto shaqooyin Qaran, sidoo kalena madaxdu ka qeyb-gasho caleemo- saarka Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Waqooyi Bari” .
Mudane Wasiir Cali Xoosh wuxuu kale oo ku nuuxnuuxsaday qiimaha maalintan “Maanta waa dhammaadkii xaalad siyaasadeedkii muddadda dheer ka jirtay gobollada waqooyiga dalkeenna iyo bilowga cusub oo ku dhisan xaqiiqo, wadajir iyo nidaamka federaalka. Waa dhammaadkii waayihii hore ee hal maamul keligii sheegan jirey in dhammaan waqooyiga dalka keligii ka jiro, waana bilowgii wada- noolaansho federaal ah oo ka tarjumaya rabitaanka bulshooyinka deegaanka”.
Wafdiga Wasiirada ayaa maalmaha ay joogaan waxaa lagu wadaa inay kulamo kala duwan la yeeshaan mas’uuliyiinta iyo qeybaha bulshada.