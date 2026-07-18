RADIO MUQDISHO(BAYDHABA):-Wafdi uu hoggaaminayo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya (XFS) Mudane Cabdulqaadir Cilmi ayaa gaaray magaalada Baydhabo oo ah xarunta ku-meel-gaarka ah ee Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Wafdiga ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Baydhabo si diirran ugu soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed.
Inta uu wafdigu ku sugan yahay magaalada Baydhabo, waxaa la qorsheeyay inay yeeshaan kulamo heerar kala duwan leh oo ay la qaadan doonaan madaxda Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed, maamulka deegaanka, iyo daneeyayaasha kale. Kulamadaasi waxay diiradda saari doonaan xoojinta wada-shaqeynta dowladda dhexe iyo dowlad-goboleedka, dardargelinta barnaamijyada xasillinta, horumarinta dowlad-dhiska iyo kor u qaadidda adeegyada bulshada.
Sidoo kale, booqashada wafdiga waxaa qayb muhiim ah ka ah daahfurka iyo kormeerka mashaariic dhowr ah oo isugu jira kuwa lagu xoojinayo xasilloonida iyo nabadeynta bulshada, kobcinta wada noolaanshaha bulshada, horumarinta maamulka deegaanka iyo taageeridda adeegyada aas-aasiga ah, iyaga oo qayb ka ah dadaallada dowladda ee lagu dardargelinayo dib-u-soo kabashada iyo horumarka waara ee deegaannada dalka.