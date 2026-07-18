RADIO MUQDISHO(NEW YORK):-Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa mar kale adkeysay doorkeeda ku aaddan hirgelinta ajendayaasha horumarineed ee Afrika iyo caalamka, iyadoo ka qayb qaadatay doodda Heer Wasiir ee Maalinta Afrika, oo lagu qabtay magaalada New York, intii uu socday Shirka Heerka Sare ee Madasha Siyaasadda ee Qaramada Midoobay (High-Level Political Forum – HLPF).
Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha, Mudane Maxamuud C. Sheekh Faarax (Beenebeene), ayaa madasha ku soo bandhigay aragtida Soomaaliya ee ku wajahan horumar waara, isagoo faahfaahiyey isbeddellada iyo dib-u-habeynta ay dowladdu ku waddo qorsheynta, maamulka dhaqaalaha iyo hirgelinta mudnaanta qaran.
Munaasabadda oo isu keentay madax, wasiirro iyo wakiillo ka socday dowladaha Afrika iyo hay’adaha caalamiga ah ayaa sidoo kale lagu daah-furay Warbixinta Horumarka Waara ee Afrika 2026 (Africa Sustainable Development Report 2026), taas oo qiimeynaysa heerka ay waddamada Afrika ka marayaan hirgelinta Ajendaha 2030 ee Qaramada Midoobay iyo Ajendaha Midowga Afrika ee 2063.
Wasiir Beenebeene wuxuu xusay in Soomaaliya ay si joogto ah u xoojinayso qorsheynta horumarineed iyo dib-u-habeynta dhaqaalaha, kuwaas oo uu sheegay inay saldhig u noqdeen kobaca dhaqaale, horumarinta hay’adaha dowladda iyo ballaarinta iskaashiga ay la leedahay bahwadaagta caalamiga ah.
Soomaaliya ayaa sidoo kale ku celisay sida ay uga go’an tahay xoojinta iskaashiga gobolka iyo kan caalamiga ah, iyadoo u aragta in wada-shaqeyntu ay muhiim u tahay ka jawaabidda caqabadaha horumarineed, dardargelinta maalgashiga iyo xaqiijinta himilooyinka wadajirka ah ee Afrika.
Ka qaybgalka Soomaaliya ee Maalinta Afrika ee HLPF wuxuu muujinayaa kaalinta sii kordheysa ee dalka ee doodaha caalamiga ah ee la xiriira horumar waara, qorsheynta istaraatiijiga ah iyo hirgelinta siyaasadaha horseedaya kobac dhaqaale oo loo dhan yahay.