Wafdi heer sare ah oo ka socda Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee JFS, oo uu hoggaaminayo Wasiirka Wasaaradda, Mudane Prof. Saalim Caliyow Ibrow, ayna wehlinayaan Agaasimaha Guud Mudane Yuusuf Xasan iyo wakiillo ka kala socda dowlad-goboleedyada dalka, ayaa booqasho shaqo ku jooga Jamhuuriyadda Turkiga.
Ujeeddada safarku ayaa sh mid lagu xoojiyo awoodda hay’adaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee heer Federaal iyo heer dowlad-goboleed, lana horumariyo adeegyada iyo waxqabadka guud ee wasaaradaha shaqada ee dalka.
Intii uu socday safarka, wafdiga waxay booqdeen Ankara Sanayi Odası (Ankara Chamber of Industry), halkaas oo uu si diirran ugu soo dhoweeyay Madaxweynaha Ururka, Mudane Seyit Ardic, iyo mas’uuliyiin sare. Waxaa si qoto dheer looga hadlay xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinacyada horumarinta warshadaha, tababarrada xirfadaha shaqo, iyo abuurista fursadaha shaqo.
Sidoo kale, wafdigu waxay booqdeen HAK-İŞ, oo ka mid ah ururrada shaqaalaha ugu waaweyn Turkiga. Intii uu kulanku socday, waxay dhinacyadu yeesheen wada-hadallo miro dhal ah oo ku saabsan xuquuqda shaqaalaha, matalaadda ururrada, iyo doorka ururrada shaqaalaha ee horumarinta shaqo sharaf leh.
Wafdiga Wasaaradda ayaa sii wadi doona booqashooyinkooda maalmaha soo socda, iyagoo qorsheynaya inay booqdaan xarumo kale oo muhiim ah, oo ay ku jirto Wasaaradda Shaqada iyo Ammaanka Bulshada ee Jamhuuriyadda Turkiga, si ay u sii xoojiyaan iskaashiga labada dal iyo is-dhaafsiga khibradaha shaqo