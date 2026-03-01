RADIO MUQDISHO:-Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay tacsi tiiraanyo leh u diraysaa qoyska, ehelada, iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Danjire Axmed Cabdalla Maxamed, oo caawa ku geeriyooday gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Danjire Axmed wuxuu ahaa diblomaasi Soomaaliyeed oo si sharaf iyo hufnaan leh ugu adeegay Jamhuuriyadda Soomaaliya, isagoo xilal diblomaasiyadeed ka soo qabtay dalalka Tunisia, Aljeeriya, iyo Boqortooyada Sacuudi Carabiya, gaar ahaan muddadii uu ka howlgalayay magaalada Riyadh.
Intii uu ku jiray waayihiisa shaqo, wuxuu door muuqda ka qaatay xoojinta joogitaanka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo horumarinta xiriirrada laba geesoodka ah ee dalkeenna la leeyahay waddamadaas.
Waxaa si weyn loogu xusuusan doonaa daacadnimadiisa, xikmaddiisa, iyo u heellanaantiisa adeegga dadweynaha.
Ka hor intii uusan ku biirin mihnadda diblomaasiyadda, wuxuu ahaa bare soo saaray jiilal badan oo Soomaaliyeed, sidoo kalena wuxuu ahaa suxufi xirfaddiisa ka bilaabay Qeybta Afka Carabiga ee Radio Muqdisho. Noloshiisa waxay astaan u ahayd u adeegidda aqoonta, qarannimada, iyo bulshada.
Geeridiisu waxay reebtay raad muuqda oo ka mid noqon doona taariikhda diblomaasiyadda Soomaaliyeed. Wuxuu ka tegay qoys ku suntan adeegga qaranka, oo uu ka mid yahay wiilkiisa Towfiiq Axmed Cabdalla, oo ka tirsanaa shaqaalaha qaranka Soomaaliyeed ee ka howlgalay Masar.
Geeridiisa waxaa si qoto dheer uga tiiraanyoonaya bahda diblomaasiyadda, bulshada Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibaddaba, iyo dhammaan intii la soo shaqeysay ama garanaysay.
Wasaaraddu waxay mar kale tacsi tiiraanyo leh u diraysaa qoyskiisa, qaraabadiisa, asxaabtiisa, iyo dhammaan ehelka iyo qaraabada uu ka baxay marxuumku xilligan adag.
Ilaahay ha u naxariisto, Janatul Firdawsana haka waraabiyo, samir iyo iimaanna haka siiyo dhammaan intii ka tiiraanyeysan geeridiisa.