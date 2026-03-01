RADIO MUQDISHO:-Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Rayidka ayaa beenisay warar ay ku tilmaantay kuwo been abuur ah oo la xiriira hakad ku yimid bixinta taarikooyinka rasmiga ah ee gaadiidka.
Wasaaraddu waxay caddeysay in adeeggu si caadi ah u socdo, isla markaana aysan jirin wax caqabado ah.
Waxay sheegtay in wararka la faafiyay ay yihiin kuwo lagu carqaladeynayo fulinta awaamiirta Hay’adaha Amniga ee ku saabsan qaadashada iyo ku xirashada taarikooyinka rasmiga ah.
Sidoo kale, Wasaaraddu waxay xustay in taarikooyinka rasmiga ahi ay waajib sharci ah yihiin oo ay muhiim u yihiin xoojinta amniga iyo badbaadada bulshada, waxayna shacabka ugu baaqday inay ku kalsoonaadaan oo keliya wararka rasmiga ah.