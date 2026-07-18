Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay si dhow ula socotaa xaaladaha la xiriira falalka hurinta colaadaha, kicinta bulshada iyo abaabulka ficillo qalqalgelinaya amniga iyo wadajirka bulshada ee ka socda deegaanno ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose.
Wasaaraddu waxay si cad u muujinaysaa walaaceeda ku aaddan dhaq-dhaqaaqyada lagu hurinayo xiisado u dhexeeya bulshada deegaanka oo muddo dheer wada deggeneyd, wadaagana xiriir bulsho, dhaqan iyo dano guud. Falal kasta oo horseedi kara kala fogaansho, nacayb, ama isku dhac bulshada dhexdeeda waxay halis ku yihiin nabadda, wadajirka bulshada iyo geeddi-socodka dib-u-heshiisiinta dalka.
Wasaaraddu waxay si adag uga digaysaa shakhsiyaadka, kooxaha iyo cid kasta oo ku lug leh faafinta hadallada naceybka, wararka marin habaabinta ah, abaabulka colaadaha ama fal kasta oo sii hurin kara xaaladda. Sidoo kale, Wasaaraddu waxay ka digaysaa in kooxaha argagixisada iyo qaswadeyaasha ay isku dayaan inay ka faa’iideystaan xaalad kasta oo nugul si ay u fuliyaan ajandayaal wax u dhimaya nafta, hantida, amniga qaranka, xasilloonida bulshada iyo dowladnimada.
Iyadoo la ilaalinayo Dastuurka iyo shuruucda dalka, Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta XFS waxay faraysaa hay’adaha amniga iyo kuwa fulinta sharciga inay xoojiyaan tallaabooyinka kahortagga ah, si dhowna ula socdaan xaaladda, isla markaana si waafaqsan sharciga tillaabo uga qaadaan cid kasta oo ku lug yeelata hurinta colaadaha, kicinta shacabka ama fal kasta oo khalkhal gelinaya amniga, wadajirka bulshada iyo kala dambeynta.
Ugu dambeyntii, Wasaaraddu waxay ugu baaqaysaa maamulka heerarka kala duwan, odayaasha dhaqanka, culimada, haweenka, dhallinyarada, bulshada rayidka ah iyo guud ahaan waxgaradka Soomaaliyeed inay hormuud ka noqdaan dejinta xiisadda, xoojinta wada hadalka iyo is-afgaradka bulshada.