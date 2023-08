Waxaa maanta Wasaaradda Caafimaadka iyo daryeelka bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ku qabsoomay kulan lagu go’aamiyay in Wasaaradda Caafimaadka ay la wareegtay mas’uuliyadda Barnaamijka sanadka tababarka ah ee ay ardayda Caafimaadka maraan (internship year), iyadoo Wasaaraddu bixin doonto shahaadada Internshipka, kulankaas oo ay kasoo qeyb galeen Masuuliyiin ka socday Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare, Agaasimayaasha Isbitaalada danta guud, Midowga Jaamacadaha Soomaaliyeed, howl wadeenada iyo lataliyaasha Wasaarada caafimaadka.

kulanka waxaa shir guddoominayey Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo daryeelka bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Dr Cali Xaaji Aadam waxa uuna sheegey in ay muhiimad gaar ah u leedahay mideynta iyo isku duwida barnaamijka internshipka, waxaa uu sidoo kale sheegay in la sameyn doono manhaj loogu talo galay sara u qaadidda aqoonta ardayda maraysa internshipka ,wuxuu sidoo kale ka dhawaajiyay in Ardayda dhameysato sanadka tababarka ah kana gudubto Imtixaanka ay Wasaarada diyaarisay ay siin doonaan internship certificate, Wasiirka ayaa si lamid ah sheegay in ay qorsheenayaan in Ardayda loo kala diri doono gobalada dalka si ay ugu soo qaataan internshipka.

Dr Maxamed Maxamuud Biday oo ah Guddoomiyaha Midowga Jaamacadaha Soomaaliyeed ayaa sheegay in dhankooda ay soo dhaweynayaan isla markaana garab istaagayaan la wareegidda Wasaaradda caafimaadka ee barnaamijka sanadka tababarka ah ee ay ardayda caafimaadka maraan (internship year), wuxuu sidoo kale adkeeyay in ay si dhow ula shaqeyn doonaan Wasaarada si loo hergeliyo howshan muhiimka ah, profka ayaa soo dhaweeyay in ardayda looga faa’iideysto isbitaalada kuyaala gobolada dalka .

Agaasimaha Hidaha iyo tacliinta sare ee Wasaaradda Waxbarashadda mudane Ismaaciil Yuusuf Cusmaan oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in hadda kadib Tasdiiqinta shahaadooyinka Ardayda ka qalin jabisay kuliyadaha Caafimaadka ee Jaamacadaha dalka lagu xiri doono shardi ah in ay la yimaadaan shahaadada Internshipka Wasaaradda Caafimaadka, agaasimaha ayaa cadeeyey in ay taageerayaan howshan ay Wasaaradda caafimaadka la wareegtay isla markaana kala shaqeynayaan habeynta manhajka caafimaadka dalka ee ay Jaamacadaha bixiyaan.

Dr Cabdirisaaq Jalaludin agaasimaha Isbitaal Martiini iyo Dr Fartuun Shariif agaasimaha Isbitaalka Banaadir ayaa sidoo kale sheegey in ay arrinta si wadajir ah ugu shaqeyn doonaan isla markaana diiradda ay saari doonaan qodobada muhiimka ah ee kasoo baxay kulankan.

Dhankiisa Dr Cabdirisaaq Axmed Wayel madaxa Tababarada iyo internshp-ka Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in ay diyaariyeen habraacyo mideysan oo ay dhamaan ardayda internshipka maraysa ku howl gali doonaan, sidoo kale wuxuu sheegay in isbitaalada lagu sameynayo internshipka loo sameyn doono criteria lagu xulan doono, Dr Abdirizak ayaa sheegay in ardayda ay u sameyn doonaa tababar joogta ah xiliga lagu jiro internshipka iyadoo lagu tababari doona habraacyada wadanka uu leeyahay ee quseeya daweynta iyo ka hortaga cudurada.

Ugu danbeyn Wasiir Cali Xaaji ayaa sheegay in Soomaaliya ay ku biirtay heshiiska Human Capital Development, taasoo looga gol leeyahay in sara loogu qaado xirfadda Bahweynta Caafimaadja, si taasi u suurtagashana ay Wasaaraddu qorsheyneyso dhisidda Xarun lagu sameeyo tababarada caafimaad.