Wiasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbaddelka Cimillada Soomaaliya, Sareeye Guud Mudane Bashiir Maxamed Jaamac oo uu wehliyo Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda, Mudane Xuseen Xaaji Cali ayaa maanta magaalada Nairobi ee Dalka Kenya, ka daahfuray kulan aqoon Isweydaarsi oo muddo afar maalmood ah socon doona.

Kulanka ayaa loo qabtay Guddiga Khayraadka Dabiiciga iyo Deegaanka ee Gollaha Shacabka BJFS, waxaana soo agaasintay Wasaaradda Deegaanka iyo Isbadalka Cimilada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa Hay’adda Saadaasha Cimillada Adduunka ee (WMO), waxaana ka qeybgalay Guddoomiyaha Guddiga Khayraadka Dabiiciga iyo Deegaanka, Ku-xigeenka Guddiga, Xoghyaha guud iyo Xildhibaanada Gollaha Shacabka, Safiirka Soomaaliya dalka Kenya, Wakiilka Soomaaliya WMO Dr Guuled Cabdulqaadir Cartan, Madaxda Hay’adda Saadaasha Cimillada Adduunka (WMO) ee Geeska iyo Koonfurta Afrika, iyo qubarada Wasaaradda oo uu hormuud u yahay Agaasimaha Guud.

Sharciga Saadaasha Hawada iyo Cimilladda oo soo bilowday sanadkii 2022-kii, isla markaana ay meel mariyeen Golaha Wasiirrada XFS sanadkii 2023-ii ayaa looga gol-leeyahay sidii wax badan looga fahmi lahaa muhiimadda uu u leeyahay dalkeena, iyada oo ay gacan weyn ka geesteen hirgalinta sharcigan ha’adda saadaasha adduunka isla markaana Guddiga Golaha Shacabka looga fadhiyo meelmarinta sharcigan oo saldhig u ah dhismaha Hay’adda Saadaasha Hawada iyo Cimilada.

Qubarro ku xeeldheer sharuucda iyo qaab-dhismeedka loo unki karo Hay’adda Saadaasha Hawada Iyo Cimillada Soomaaliya ayaa soo bandhigay dalalka soo maray marxaladda hada aan taaganahay iyo sidii loo sii amba-qaadi lahaa muhiimada sharcigan u leeyahay dalkeenna, si uu u yeesho hay’ad mideeysan oo bixisa adeegga cimilada oo saldhig u ah saadaasha hawada iyo u adkeysiga isbadallka Cimilada.

Kullanka ayaa ah mid loogu gogal xaarayo dhismaha Hay’adda Saadaasha Hawada iyo Cimillada si dib-u-eegis lagu sameeyo sharciga hay’adda oo muhiim u ah dalkeenna, Guddigana ay turxaan bixiyaan howlaha muhiimka ah ee horyaala.

Safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Danjire Jabriil Ibraahim Cabdulle ayaa uga mahadceliyay madaxda Wasaaradda Deegaanka XFS iyo Guddiga Kheyraadka Dabiiciga ee Golaha Shacabka BJFS sida ay waqtiga u gelinayaan sameynta sharciga Saadaasha Hawada.

Guddoomiyaha Guddiga Deegaanka iyo Kheyraadka Dabiiciga ee Golaha Shacabka BJFS Xildhibaan Yuusuf Xuseen Gamadiid ayaa xusay in sameynta sharciga Saadaasha Hawada uu ahmiyad gaar ah u leeyahay dalkeenna, ayna ka go’antahay meel marinta sharuucda hortebinta u leh Wasaaradda.

Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbadalka Cimilada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Bashiir Maxamed Jaamac oo si rasmi ah u furay shirka ayaa xusay in ujeedka siminaarkan uu yahay in sharcigan oo aan horey Soomaaliya u yeelan in si wada jir ah looga doodo, ka hor inta aan la geynin Golaha Shacabka.

“Siminaarkan waxa aan ugu talagalnay inay fursad u helaan Guddiga Kheyraadka Dabiiciga ee Golaha Shacabka BJFS iyo quburada Wasaaradda ka doodista sharuucda nuucaani oo kale ah oo ahmiyad u leh dalkeenna”. Ayuu yiri Wasiirka Deegaanka.