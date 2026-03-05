MUQDISHO | 05 Maarso 2026 – Wasaaradda Hawlaha Guud, Dib-u-dhiska iyo Guriyeynta Soomaaliya ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa si diirran u soo dhoweysay ansixinta ay Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ku meel mariyeen dhammaystirka Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Tallaabadan taariikhiga ah ayaa lagu dhammaystiray qabyo-tirkii dastuurka KMG ahaa, waxayna saldhig u noqoneysaa heshiis bulsho oo caddeynaya awoodaha iyo waajibaadka heerarka kala duwan ee hay’adaha federaalka.
Ansixintan ayaa sidoo kale xoojinaysa mabaadi’da dowlad-wanaagga, isla xisaabtanka iyo midnimada qaranka, iyadoo dhidibada u aasaysa nidaam dowladeed oo ku dhisan sharci, hufnaan iyo wadajir.
“Ansixinta dastuurku waxay astaan u tahay bilowga marxalad cusub oo lagu xaqiijinayo dowlad ku dhisan sharci adag, kalsooni dadweyne iyo hay’ado awood leh,” ayuu yiri Ayub Ismail Yusuf, Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud, Dib-u-dhiska iyo Guriyeynta XFS.