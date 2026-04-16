Muqdisho, 16 April, 2026: Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska XFS Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa Muqdisho uga qeyb galay kulan lagu soo bandhigay Barnaamijka Farshaxanka Soomaaliya ee (Somalia National Pavilion).
Kulankaan oo ay martigelisay Safaaradda Talyaaniga ee Soomaaliya waxaa ka qeybgalay masuuliyiin ka tirsan dowladda, diplomaasiyiin, bahda dhaqanka, waxbarashada, farshaxamiistayaal iyo marti sharaf kale, kuwaas oo goobjoog ahaa Bandhigga Barnaamijka Farshaxanka Soomaaliya.
Farshaxamiistayaal Soomaaliyeed ayaa markii ugu horeysay sanadkaan ka qeyb geli doona Bandhigga Caalamiga ah ee Farshaxanka ee Vince Biennale, kaas oo ka dhici doona magaalada Vince ee dalka Talyaaniga.
Bandhiggaas ayaa soca doona inta u dhexeysa bilaha May ilaa November ee 2026, waxaana la qorsheeyey in Soomaaliya ay ku metelaan seddax gabdhood oo soo bandhigi doona dhaqanka Soomaaliya, Farshaxanka, Fooxa iyo Suugaanta. In ka badan 90 dowladood oo 13 kamid ah ay Afrikaan yihiin ayaa ka qeyb gelaya bandhiggaas.
Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in bandhigaas uu Soomaaliya u yahay fursad u sahleysa in dhaqankeenu uu caalamka gaaro oo loo sharaxo noocyadiisa.
Badhigga Vince biennale waa soo jireen lasoo dhigayey muddo Qarni ka badan, waana caalamiga ah oo lagu soo bandhigo dhaqanka umad kasta ay ku faanto, xubnaha metelaya Soomaaliya ayaa la siinayaa goob u gaar ah oo dhaqankeena ay ku soo bandhigi doonaan.