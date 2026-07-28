Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdisalaam Cali, ayaa maanta wadahadal dhinaca taleefanka ah la yeeshay Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka ahna Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Qurbo-joogta ee Boqortooyada Haaşimiyiinta ee Urdun, Mudane Ayman Safadi.
Labada Wasiir ayaa is dhaafsaday aragtiyo ku saabsan arrimo ay labada dal danaynayaan, oo ay ku jiraan xaaladaha gobolka, waxayna carabka ku adkeeyeen sida ay uga go’an tahay xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee u dhexeeya Dowladda Soomaaliya iyo Boqortooyada Haaşimiyiinta ee Urdun