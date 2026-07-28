Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Abdisalam Ali, ayaa kulan laba geesood ah la yeeshay Ku-Xigeenka Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Koonfur Suudaan, Danjire Akuei Bona Malwal, intii uu socday Kalfadhiga 49-aad ee Golaha Fulinta Midowga Afrika.
Labada masuul ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ku aaddan nabadda, amniga iyo horumarka gobolka, iyagoo sidoo kale isku raacay in la sii adkeeyo wada shaqeynta iyo isku duwidda labada dal ee arrimaha iyo danaha ay wadaagaan.