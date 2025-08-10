Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdisalaam Cabdi Cali, oo ay wehliyaan wufuud sare ayaa gaaray magaalada Algiers, caasimadda dalka Aljeeriya.
Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Aljeeriya Mudane Yuusuf Xasan Axmed, Yusuf Jeego, iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda martida loo yahay ee AlJeeriya ayaa wafdiga Wasiirka si diirran ugu soo dhoweeyay magaalada Algiers.
Booqashadan muhiimka ah ayaa qeyb ka ah dadaallada joogtada ah ee lagu xoojinayo xiriirka diblomaasiyadeed, iskaashiga istiraatiijiyadeed, iyo wada shaqeynta labada dal ee walaalaha ah Soomaaliya iyo Aljeeriya si loo gaaro horumar, xasillooni iyo is-afgarad waara.