Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdisalaam Cabdi Cali, ayaa booqasho tacsi ah ku tagay Safaaradda Dowladda Qatar ee Muqdisho, halkaas oo uu ku saxiixay buugga tacsida islamarkaana gaarsiiyay dhambaal tacsi tiiraanyo leh uu ka siday Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed geerida ku timid Aabbaha dhalay Amiirka Dalka Qadar ahaana Amiirkii hore ee Dowladda Qadar, Sheekh Hamad bin Khalifa Al Thani.
Wasiirka waxaa halkaas ku soo dhaweeyay Safiir ku xigeen ka Dowladda Qadar u fadhiya Soomaaliya, Dr. Cabdullaahi bin Saalem Al Nuceymi.
Wasiirku wuxuu tacsi u diray Amiirka Dowladda Qadar, Sheekh Tamiim bin Hamad Al Thani, qoyska boqortooyada, dowladda, iyo shacabka walaalaha ah ee Qadar.
Waxa uu sidoo kale xusay hoggaamintii iyo dhaxalkii taariikhiga ahaa ee uu ka tegay Marxuumka, isagoo adkeeyay garab istaagga iyo walaaltinimada Soomaaliya ay la leedahay Dowladda Qatar, waxa uuna Alle SWT uga baryay inuu Marxuumka ka waraabiyo Jannatul Firdows.