Wasiirka Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta, Cali Yuusuf Cali – Xoosh, ayaa maanta la kulmay madaxda Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Soomaaliyeed (SoDMA), oo uu hoggaaminayo Guddoomiyaha SoDMA, Maxamuud Macalin Cabdulle.
Kulanka waxaa lagu soo bandhigay warbixin dhammeystiran oo ku saabsan xaaladda beni’aadannimo ee dalka, oo ay ka mid yihiin roobab daahay, kororka welwelka caafimaad, cunto yari, iyo biyo la’aan ka jirta gobollo badan, kuwaas oo ka dhashay isbeddelka cimilada iyo abaaraha daba dheeraaday.
Hay’adda SoDMA waxay soo bandhigtay tallaabooyinka ay wadaan si wax looga qabto Abaarta Dalka, kuwaas oo ay ka mid yihiin,Xoojinta digniinaha hore iyo la socodka xaaladaha, Hagaajinta iyo isku-dubbaridka xiriirka dowlad-goboleedyada, Keydinta sahayda muhiimka ah, La shaqaynta la-hawlgalayaasha si loo kordhiyo helitaanka biyo nadiif ah iyo adeegyada caafimaadka degdegga ah.
Ugu dambeyn, Wasiir Cali– Xoosh ayaa xaqiijiyay in dowladda ay ka go’an tahay taageeridda SoDMA, xoojinta u diyaargarowga iyo hubinta jawaab mideysan oo lagu ilaalinayo shacabka Soomaaliyeed.