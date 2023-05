Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Axmed Madoobe Nuunow, ayaa ka qeybgaley shirkii 2aad ee Wasiirada Beeraha ee Ururka Xoojinta Cilmibaarista Beeraha ee Bariga iyo Bartamaha Afrika (ASARECA) kaasoo lagu qabtey Magaalada Kambaala ee dalka Yugaandha, islamarkaana hal-ku-dhigiisu ahaa “ Dhisidda Nidaamyo Cunto oo Adkaysi leh si loo quudiyo Afrika jiilaalka soo socda”

Intii lagu guda jirey shirka, Soomaaliya waxaa rasmi ah loogu ogolaadey inay ka mid noqoto ururka (ASARECA) kaasoo ka kooboan 15 dal oo kala ah: Burundi, Cameroon, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagascar, Republic of the Congo, Rwanda, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania and Uganda.

Ururkaan waxaa la aasaasey 1994 islamarkaana ay aas aaseen wakiillada Ururada Qaran ee Cilmibaarista Beeraha ee 10 dal.

Ku biirista (ASARECA), Soomaaliya waxay ka faa’idi doontaa:

1′ Xoojinta awoodda Hay’adda Cilmibaarista Qaran si ay u gudato waajibaadka qaran

2′ Sare-u-qaadida ilaalinta khayraadka dabiiciga iyo dhaqan gelinta habab waxsoosaar beereed ee hormarsan

3′ Helidda dhaqaalaha gobol ahaan oo loo soo ururiyey si loo hirgeliyo cilmibaarista beeraha , tababarada, adeeyada fidinta iyo waxbarashada

4′ In Sooomaliya si la yaqaano/rasmi ah uga qaybqaadato dejinta cilmibaarista beeraha hortabinta leh.