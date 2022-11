Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ahna Guddoomiyaha Guddiga gurmadka Qaran ee Xukuumadda Dr Cali Xaaji Aadan, ayaa Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO kala wareegey deeq Dawo ah oo qeyb ka ah Gurmadka dhaawacyadii ka dhashey Qaraxyadii 29-kii October ka dhacay isgoyska Soobe ee Magaalada Muqdisho.

Wasiirka oo ay wehlinayeen Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Caafimaadka Dr Maxamed Xasan Maxamed iyo Guddoomiyaha Guddiga Gurmadka ee Wasaaradda Caafimaad Dr Guuleed Cabdijaliil Cali ayaa la wareegey 39 Tan oo Dawo ah oo qeyb ka noqoneysa Gurmadka Masiibadii Zoobe oo ilaa hadda socota howlaha la xiriira gurmadka.

Wafdiga gurmadka Soogaarsiiyey Soomaaliya ee ka socdey WHO, ayaa hoggaaminayey Mamunu Rahman Maliki Madaxa WHO ee Soomaaliya waxa uuna xusey in Dawadaan ay ugu talagaleen gurmadka dhaawacyadii ka dhashey Qaraxyadii Argagixisanimo ee 29-October lala eegtey Xarunta Wasaaradda Waxbarashada iyo Isgoyska Soobe oo ah meel ay u badan yihiin Shacabka masaakiinta ah.

Dr Cali Xaaji Aadan Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ahna guddoomiyaha guddiga Gurmadka Qaran ee Xukuumadda Dr Cali Xaaji Aadan, ayaa Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO ” Waxaan idinkaga mahadcelinaynaa sida markasto u garabtaagan tihiin Soomaaliya iyo sida gaarka ah oo aad ugu qeyb qaateen gurmadka qasaarihii ka dhashey Qaraxyadii Nabaddiida ay ka geysteen Muqdisho”.