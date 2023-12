Wasiirka Caddaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Macallin Maxamuud ayaa maanta soo xiray tababar ku saabsan qiimeynta siyaasadda da’da carruurta.

Tababarkaan oo soconayay muddo labo maalin ah oo ay soo qaban qaabisay waaxda Haweenka iyo Xuquuqda Caruurta ee Wasaaradda Caddaaladda kana soo qeyb galeen dhammaan Hey’adaha kala duwan ee ku shaqada leh ilaalin Caddaaladda Carruurta ee heer federaal oo ujeedkiisa ahaa sidii loo dhaqan galin lahaa leyskana kaashan lahaa dadaalada socda ee ku aadan Arrimaha dhowrista xuquuqda carruurta hey’adaha kaladuwan ee ku shaqada leh xuquuqda caruurta ayaa nasiib u yeeshay in aay helaan tababar heer sare ah oo waxbadan ugu faaideeyn doonaan ka shaqeynta Siyaasadda da’da caruurta iyo xaqiijinta da’da sharciga ah ee caruurta.

Wasiir Xasan Macalin ayaa aad u bogaadiyay hey’adaha kala duwan ee ka soo qeyb galay tababarka asaga oo ku booriyay wadashaqeyn si wanaagsan looga shaqeeya Carruurta xuquuqdooda, Daryeelkooda, barbaarintooda iyo ilaalintooda shaqadaas oo ubaahan iskaashi dhab ah hufnaan, daacadnimo iyo howlkarnimo

Wasiirka ayaa si qoto dheer kula dardaarmay howlwadeenada tababarka loo qabtay in dhaqan galinta siyaasadu tahay masuuliyad wadareed oo loo baahan yahay in cidkasta waajib keeda qaadato hirgelinta siyaasadda ee waqtiga badan lasoo galiyay ee la saxiixay taas oo la rabo in si rasmi ah loogu dhaqmo.