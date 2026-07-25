RADIO MUQDISHO:-Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Bashiir Maxamed Jaamac, ayaa 18-kii July 2026 gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Dowlad-goboleedka Galmudug, halkaas oo uu ka bilaabay socdaal ballaaran oo lagu xoojinayo geeddi-socodka dimuqraadiyadda, kor u qaadista wacyiga bulshada iyo ololaha doorashada qof iyo codka.
Wasiirka iyo wafdigiisa ayaa si diirran loogu soo dhaweeyey magaalada Dhuusamareeb, waxaana socdaalka ku wehliyey Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Dowlad-goboleedka Galmudug ee mudda xileedkooda dhamaaday, iyo masuuliyiin kale, kuwaas oo qayb ka ahaa kulammadii iyo barnaamijyadii kala duwanaa ee lagu qabtay deegaannada uu socdaalka ku maray.
Socdaalka Wasiirka ayaa ujeeddadiisu ahayd dhiirrigelinta bulshada si ay uga qayb qaataan doorashada qof iyo codka, xoojinta qiyamka dimuqraadiyadda, iyo adkaynta kaalinta muwaadinka ee go’aaminta mustaqbalka siyaasadeed ee Galmudug.
Mudada uu ku sugnaa Dhuusamareeb, Wasiirku waxa uu kulammo miro-dhal ah la yeeshay odayaasha dhaqanka, culimada, haweenka, dhallinyarada, aqoonyahannada iyo qaybaha kale ee bulshada. Kulammadaas waxaa diiradda lagu saaray muhiimadda ay leedahay in shacabka si xor iyo xalaal ah uga qayb qaataan doorashada, isla markaana ay ilaaliyaan nabadda iyo wadajirka bulshada.
“Doorashada qof iyo codku waa guul u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed. Waa maalin uu muwaadinku si xor ah ugu dooranayo hoggaanka uu aaminsan yahay. Cod kasta oo la dhiibaa wuxuu dhisayaa mustaqbalka Galmudug iyo Soomaaliya.”
Wasiirku waxa uu tilmaamay in Xisbiga Cadaaladda iyo Wadajirka ee (JSP) uu bulshada u soo bandhigay aragti ku salaysan dowladnimo, horumar, isla-xisaabtan iyo ka qaybgal siyaasadeed oo loo siman yahay.
“Waxaan rumeysanahay in Libaan Axmed Xasan uu leeyahay hoggaan, karti iyo aragti sii dardargelin karta nabadda, horumarka iyo dowlad-dhiska Galmudug. Doorashadani waa fursad ay shacabka ku go’aansanayaan jihada mustaqbalkooda.”
Kadib kulammadii Dhuusamareeb, Wasiirka iyo wafdigiisa ayaa u gudbay magaalada Gaalkacyo, halkaas oo ay ku qaabileen qaybaha kala duwan ee bulshada. Wasiirku waxa uu kulammo la yeeshay odayaasha dhaqanka, waxgaradka, culimada, haweenka, dhallinyarada, ganacsatada iyo bahda waxbarashada.
Kulammadaas waxaa xoogga lagu saaray doorka bulshada ee ilaalinta dimuqraadiyadda, nabadda iyo sidii doorashada qof iyo codku u noqon lahayd mid xor, daah-furan oo shacabka kalsooni ku qabaan.
Isagoo ka hadlayay magaalada Gaalkacyo, Wasiirka “Dimuqraadiyaddu waxay ku xoogaysataa ka qaybgalka shacabka. Maanta codkiinnu waa awooddiinna ugu weyn. Waa in aan ka faa’iidaysannaa fursaddan taariikhiga ah si aan u dhisno Galmudug ay shacabka hoggaankeeda doortaan.”
Socdaalka Wasiirka kuma koobnayn magaalooyinka waaweyn oo keliya, balse waxa uu gaadhay deegaanno hoos yimaada magaalada Gaalkacyo, halkaas oo uu kula kulmay bulshada deegaanka uu matalo. Wasiirku waxa uu si dhow u dhegaystay aragtida iyo talooyinka bulshada, isaga oo carrabka ku adkeeyey in codka shacabka miyigu uu laf-dhabar u yahay dimuqraadiyadda.
Wasiirka iyo wafdigiisa ayaa sidoo kale booqday deegaannada Bitaale iyo Sangaduud, halkaas oo ay ugu kuurgaleen xaaladaha nololeed ee bulshada, isla markaana ay dhegaysteen baahiyaha iyo caqabadaha ka jira deegaannadaas.
“Muddo ku dhow konton sano kadib, shacabka Soomaaliyeed waxay heleen fursad ay si toos ah ugu doortaan hoggaankooda. Waa waajib in aynu ilaalinno nabadda, mideyno codkeenna, kana faa’iidaysanno xuquuqdeenna dastuuriga ah.”
Wasiirku waxa uu xusay in horumarka, nabadda iyo dowladnimadu ay ku iman karaan oo keliya marka bulshada ay si firfircoon uga qayb qaataan go’aannada masiirkooda quseeya.
Gunaanadkii socdaalka, Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada, Xildhibaan Bashiir Maxamed Jaamac, ayaa ugu baaqay dhammaan shacabka Galmudug inay sii xoojiyaan midnimada, ilaaliyaan amniga, kana qayb qaataan doorashada qof iyo codka.
“Doorashadani waa dhaxalka jiilalka soo socda. Maanta waxaan dhisaynaa Galmudug ku dhisan rabitaanka shacabka, dowladnimo hufan iyo dimuqraadiyad waarta. Guusha ugu weyn waa in muwaadin kasta uu codkiisa si xor ah u dhiibto.”
Socdaalkan ayaa qayb ka ah dadaallada lagu xoojinayo geeddi-socodka dimuqraadiyadda, kor u qaadista wacyiga bulshada iyo dhiirrigelinta ka qaybgalka shacabka ee doorashada qof iyo codka, taas oo astaan u ah biseylka siyaasadeed iyo horumarka nidaamka dowladnimo ee Galmudug.