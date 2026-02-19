Wasiirka Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Sareeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac, ayaa kulan miro-dhal ah la yeeshay Wakiilka iyo Agaasimaha Guud ee Hay’adda Barnaamijka Cunnada Adduunka ee Soomaaliya (WFP), Mudane Hameed Nuru.
Kulanka ayaa lagu xoojiyey iskaashiga istaraatiijiga ah ee u dhexeeya Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada (MoECC) iyo Hay’adda WFP.
Wadahadalladu waxay diiradda saareen la-qabsiga isbeddelka cimilada, sugnaanta cuntada, barakaca, iyo saameynta ka dhalata isbeddelka cimilada sida abaaraha, fatahaadaha, iyo masiibooyinka dabiiciga ah.
Labada dhinac waxay dib u xaqiijiyeen ka go’naanshahooda wadajirka ah ee ilaalinta nolosha, dhowrista deegaanka, iyo dhisidda adkaysi waara ee bulshooyinka nugul ee Soomaaliya.