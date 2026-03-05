Muqdisho, 05 Maarso 2026 – Wasiirka Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda Soomaaliya ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur, ayaa uga mahadceliyey Golaha Wasiirrada Soomaaliya ansixinta Heshiiska 1965 ee Fududeynta Gaadiidka Badda Caalamiga ah (FAL 1965), kaas oo ka mid ahaa heshiisyadii mudnaanta lahaa ee la qorsheeyay in la dhammaystiro.
Wasiirka ayaa xusay in ku biirista heshiiskan ay muhiim u tahay fududeynta iyo mideynta habraacyada maraakiibta marka ay soo galayaan ama ka baxayaan dekedaha caalamiga ah, si loo yareeyo dib-u-dhacyada, loona kordhiyo hufnaanta, isla markaana loo waafajiyo heerarka caalamiga ah ee gaadiidka badda.
Sidoo kale, Wasiirku wuxuu tilmaamay in tallaabadani ay gacan ka geysan doonto horumarinta adeegyada dekedaha dalka, kor u qaadista ganacsiga badda iyo xoojinta xiriirka ganacsi ee Soomaaliya la leedahay dalalka kale.
Ugu dambayn, Wasiirka Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay sii wadidda iyo dhammaystirka howlaha la xiriira ilaalinta badaha dalka, iyo la jaanqaadidda shuruucda iyo heshiisyada caalamiga ah ee la xiriira arrimaha badaha.