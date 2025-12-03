Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Axmed Macallin Fiqi, iyo dhiggiisa Jamhuuriyadda Yemen, Jeneraal Mohsen Maxamed Axmed Al-Daacari, ayaa maanta kulan muhiim ah ku yeeshay magaalada Qaahira ee dalka Masar, iyadoo ay wehelinayeen Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, Sarreeye Gaas Odawaa Yuusuf Raage, iyo Saraakiil kale.
Labada dhinac waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka iyo iskaashiga difaaca ee labada dal, adkeynta amniga marin-badeedka u dhexeeya Soomaaliya iyo Yemen, iyo kahortagga qulqulka hubka sharci-darrada ah ee kooxaha argagixisada ay ka helaan marin-biyoodka, si loo xakameeyo dhammaan noocyada hubka iyo dhaqdhaqaaqyada khatarta ku ah amniga gobolka iyo kan caalamka.