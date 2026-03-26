Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Dowladda Federaalka Soomaaliya, Mudane Jamaal Maxamed Xasan, ayaa ka qeyb galay Shirweynaha 14aad ee Wasiirrada ee Ururka Ganacsiga Adduunka (14th World Trade Organization Ministerial Conference), oo ka dhacaya Yaoundé, Cameroon.
Shirkaa ayaa isu keenay hoggaamiyeyaasha caalamka si looga qeyb qaato doodaha ku saabsan arrimaha muhiimka ah ee ganacsiga dhinacyada badan, oo ay ka mid yihiin dib-u-habeynta WTO, horumarinta ganacsiga dijitaalka, fududeynta maalgashiga, iyo xoojinta iskaashiga ganacsiga caalamiga ah.