Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud, Dib-u-Dhiska iyo Guriyeynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, oo safar shaqo ku jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayaa kulan soo dhaweyn heer sare ah la yeeshay Wasiiradda Hawlaha Guud, Dhulka iyo Qorsheynta Magaalooyinka Kenya, Marwo Hon. Alice Wahome (EGH).
Kulanka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa Safiirka Soomaaliya ee Kenya, Danjire Jibriil Ibraahim Cabdulle, iyadoo wada-hadallada lagu lafaguray qodobbada muhiimka ah ee hoos ku xusan:
– Xoojinta iskaashiga dhanka tababarrada iyo is-dhaafsiga khibradda ee la xiriira magaaleynta, guriyeynta, iyo maamulka dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha.
– Dardargelinta mashaariicda horumarineed ee labada dal, gaar ahaan kuwa la xiriira marinnada isku xira Soomaaliya iyo Kenya.
– Hirgelinta barnaamijyada guryaha jaban, la awoodi karo, oo adkaysi leh, kuwaas oo muhiim u ah horumarinta magaalooyinka.
Kulanka ayaa kusoo dhammaaday jawi is-afgarad leh, iyadoo labada dhinac ay isla qaateen in la ballaariyo xiriirka iskaashi ee dhanka horumarinta iyo dhismaha, taasoo ka tarjumaysa dadaallada joogtada ah ee lagu xoojinayo heshiisyada labada Wasaaradood ee Soomaaliya iyo Kenya.