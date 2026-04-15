MUQDISHO | 15 Abriil 2026 – Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud, Dib u Dhiska iyo Guriyeynta XFS, Mudane Xildhibaan Ayuub Ismaaciil Yuusuf, ayaa maanta ka qayb galay kulan wadatashi ah oo ku saabsan horumarinta kaabayaasha iyo magaalooyinka, kaas oo uu la yeeshay Dalladda SORECA oo ay ku midaysan yihiin shirkadaha dhismaha dalka.
Ujeeddada kulanka ayaa ahayd xoojinta iskaashiga u dhexeeya Wasaaradda iyo Dalladda SORECA, si loo mideeyo mudnaanta horumarinta kaabayaasha iyo magaalooyinka, loona abuuro hannaan wada-shaqeyn oo wax ku ool ah oo taageera kobaca iyo nidaaminta qaybta dhismaha dalka.
Kulanka waxaa si rasmi ah u furay Maamulka Guud ee SORECA, Mudane Khaalid Axmed Cali, oo sharaxay doorka iyo muhiimadda ay Dalladdu ku leedahay horumarinta dhismaha iyo kaabayaasha dalka.
Intii uu socday kulanka, waxaa diiradda la saaray is-weydaarsiga aragtiyo iyo wadatashi dhex maray Wasaaradda iyo xubnaha Dalladda SORECA. Sidoo kale, xubnaha Dalladdu waxay soo bandhigeen waxqabadkooda iyo kaalinta ay ku leeyihiin horumarinta dhismaha iyo kobcinta magaalooyinka.
Ugu dambayn, kulanka waxaa soo xiray Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud, Dib u Dhiska iyo Guriyeynta XFS, Mudane Xildhibaan Ayuub Ismaaciil Yuusuf, oo tilmaamay in dhawaan la daahfuri doono dhismaha waddooyin halbowle u ah isku socodka iyo kaabayaasha, kuwaas oo maraya heer gabagabo ah.
Sidoo kale, Wasiirka ayaa adkeeyay muhiimadda iskaashi joogto ah oo horseeda horumar waara, si loo dardargeliyo kobaca iyo tayeynta kaabayaasha dalka.