Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Axmed Xassan Aadan oo shalay xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda Shiinaha ee Soomaaliya mudane Fei Shengchao ayaa kala hadlay cusbooneysiinta Is-afgaradka ee u dhexeeya wasaaradda iyo Iskaashatada Kalluumeysi dalkaas.

Kulanka labada mas’uul ayaa xoogiisa looga hadlay dib u cusbooneysiinta Is-afgaradka (MoU) ee u dhexeeya wasaaradda iyo Iskaashatada Kalluumeysi ee Shiinaha (COFA), kaas oo horseedaya in dowladda Shiinaha ay si dhow ula shaqeyso dowladda Federaalka iyo in ay kaalin wax ku’ ool ah ka qaataan horumarinta kalluumeysiga Soomaaliya.

Kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay xoojinta iskaashiga kallumeysiga labada dal, dib u eegidda heshiisyada Kalluuumeysi ee horay ugu dhexeeyey wasaaradda iyo shirkadaha Kalluumeysi ee Shiinaha, la dagaallanka Kalluumeysiga sharci darrada ah iyo in dowlada Shiinaha ay Soomaaliya ka taageerto horumarinta Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah.

Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah Mudane Axmed Xassan Aadan ayaa u sheegay danjiraha in Soomaaliya ay diyaar u tahay in soo dhaweyso dhammaan dhinacyada daneynaya in ka Kalluumeystaan Soomaaliya, isaga oo xusay in ay waajib ku tahay dhammaan niyacyadaas in ay ilaaliyaan shuruucda dalkeenna uga yaalla Kalluumeysiga iyo la dagaalanka Kalluumeysiga sharci darrada ah.

Mudane Axmed Xassan Aadan ayaa sheegay in iskaashiga Shiinaha iyo Soomaaliya ee kallumeysiga uu mar walba ahaa mid waafaqsan shuruucda kallumeysi ee dalka, iskaashatooyinka kalluumeysi ee Shiinahana ay yihiin kuwa qiimo u leh dalka, isagoo intaas ku daray in wasaarada Kallumeysiga ay soo dhoweyneysaa islamarkaana adkaynaysaa xiriirkan iyo iskaashiga kaas oo labada