Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Nairobi ku qabatay Shirka 5-aad ee Madasha Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowlad-Goboleedyada ee Mashruuca SERP (Somalia).
Shirka waxaa si rasmi ah u furay Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Prof.Saalim Caliyow Ibrow, waxaana diiradda lagu saaraya dib-u-habaynta Adeegga Dadweynaha, horumarinta Nidaamka HRMIS, xoojinta hirgelinta howlaha socda, iyo ka jawaabidda caqabadaha jira.
Shirka waxaa ka qeybgalaya Wasiirrada Wasaaradaha Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ee Dowlad-Goboleedyada, Guddiga Qaranka ee Shaqaalaha Rayidka Dowladda Soomaaliya ee heer Federaal iyo heer Dowlad-Goboleed, iyo hey’adaha kala duwan ee ka shaqeeya Mashruuca SERP.