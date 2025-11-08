RADIO MUQDISHO(RIYAD):-Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Da’uud Aweys Jaamac, ayaa magaalada Riyaad ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya kaga qeyb galay shir doceed ay isugu yimaadeen Wasiirrada Dalxiiska ee Waddamada Afrika, iyadoo halkaas uu ka socdo Shirweynihii 26-aad ee Qaramada Midoobay ee Arrimaha Dalxiiska (UN Tourism General Assembly).
Wasiirka oo shirkaasi khudbad ka jeediyay ayaa xusay in adeegga dalxiiska ee Soomaaliya uu sameeyay dib u kabasho ballaaran, isagoo intaas raaciyay in Soomaaliya ay diyaar u tahay inay qeyb ka noqoto hadafka Afrika ee hirgelinta adeeg dalxiis oo baraarre leh oo qaaraddu ay gaarto, iyadoo diiradda la saarayo dhowrista deegaanka, xoojinta aqoonta dalxiiska, iyo horumarinta dhaqaalaha bulshooyinka.
Sidoo kale, Wasiirka ayaa khudbaddiisa ku xusay in haddii la doonayo in hormarin lagu sameeyo adeegga dalxiiska ee qaaradda, ay lagama maarmaan tahay in la fududeeyo shuruudaha isku socodka qaaradda dhexdeeda, sida fududeynta dal-ku-galka, xoojinta adeegyada duulimaadka, iyo is-dhexgalka bulshooyinka isaga tallaabaya xuduudaha si loo abuuro suuqyo cusub oo uu ku kobco adeegga dalxiiska ee qaaradda.
Wasiirka ayaa sheegay in Soomaaliya ay diyaar u tahay maalgashiga dalxiiska, iyadoo taasi ka duuleysa ay Dowladda Federaalka ee Soomaaliya hirgelisay cilmi-baaris heer qaran ah oo la xiriirta arrimaha dalxiiska, taas oo salka ku haysa dib u soo nooleynta adeegga dalxiiska ee casriga ah, xoojinta adeegyada aqoonta iyo xirfadaha dalxiiska, iyo dib u soo nooleynta iyo casriyeynta goobaha dalxiiska ee dalka.
Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska, Mudane Da’uud Aweys Jaamac, ayaa magaalada Riyadh uga qeybgelaya Shirweynaha Guud ee 26-aad ee Ururka Dalxiiska Qaramada Midoobay, oo sannadkan ay martigelineyso Boqortooyada Sacuudi Carabiya, taas oo noqoneysa markii ugu horreysay ee dalalka Khaliijka ay martigeliyaan shirkan.
Shirweynahan oo labadii sannaba mar la qabto, ayaa ku soo beegmaya sannad-guuradii 50-aad tan iyo markii la aasaasay Ururka Dalxiiska ee Qaramada Midoobay, iyadoo ajandaha laga doodi doono ay ka mid yihiin qorshaha iyo hiigsiga 50-ka sano ee soo socda ee horumarinta dalxiiska caalamka.