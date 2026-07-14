Islamabad, Pakistan – Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Hormarinta Xuquuqul Insaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Amb. Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi, ayaa maanta magaalada Islamabad kulan miro-dhal ah kula qaadatay Wasiirudowlaha Wasaaradda Waxbarashada iyo Tababarrada Xirfadaha ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Pakistan, Marwo Wajiha Qamar. Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinacyada waxbarashada, gaar ahaan horumarinta fursadaha waxbarasho ee gabdhaha iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba.
Wasiir Amb. Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi ayaa uga mahadcelisay Wasiirudowlaha Pakistan soo dhoweynta diirran iyo sida ay uga go’an tahay xoojinta iskaashiga labada dal. Labada dhinac ayaa si qoto dheer uga wada hadlay muhiimadda ay leedahay horumarinta waxbarashada dadka naafada ah, iyagoo carrabka ku adkeeyey in waxbarasho loo siman yahay ay saldhig u tahay horumar bulsho oo waara.
Kulanka ayaa sidoo kale si gaar ah diiradda loogu saaray horumarinta iyo taageeridda barashada luqadda calaamadaha (Sign Language), si loo fududeeyo helitaanka waxbarasho tayo leh oo loo dhan yahay, gaar ahaan dadka maqalka naafada ka ah. Wasiiradda ayaa xustay in Wasaaradda Qoyska iyo Hormarinta Xuquuqul Insaanka XFS ay mudnaan gaar ah siinayso siyaasadaha iyo barnaamijyada kor loogu qaadayo waxbarashada iyo ka-qaybgalka bulshada ee dadka naafada ah.
Kulanka ayaa ku soo dhammaaday is-afgarad lagu xoojinayo iskaashiga Soomaaliya iyo Pakistan ee dhinacyada waxbarashada, tababarrada xirfadaha iyo horumarinta awoodda dadka baahiyaha gaarka ah qaba, iyadoo labada dhinac ay muujiyeen sida ay uga go’an tahay hirgelinta barnaamijyo wadajir ah oo wax ku ool u ah labada dal.